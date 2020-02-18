«قوست» يستعيد صدارة دوري الإمارات للصقور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد فريق «قوست»، صدارة الترتيب في ختام الجولة السادسة التي أقيمت، أمس، لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة الأحدث والأكبر من نوعها من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وأقيمت الجولة السادسة في دبي، وشهدت إقامة 5 مواجهات، واستهل فريق قوست مشواره بالفوز على فريق الغربي بنتيجة أربعة أشواط دون رد، ورفع فريق قوست رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً بفارق الأشواط على فريق الصيرمي الذي تعادل مع لهباب بشوطين لكل منهما، ليصل الصيرمي إلى 16 نقطة، لكن فارق الأشواط يصب لصالح قوست الذي يمتلك 21 شوطاً تفوق فيها مقابل خسارته 3 أشواط فقط، فيما أصبح الصيرمي يمتلك 20 شوطاً تفوق فيها مقابل خسارته 4 أشواط.

وجاءت المواجهة قوية بين الصيرمي ولهباب، وتقدم لهباب بالطير «النخبة»، ثم عادل الصيرمي بواسطة الطير «كفو»، أتبعها بالتقدم بالطير «الذيبة»، لكن لهباب أدرك التعادل بالطير «النخبة»، وبقي الوثبة في إطار المنافسة بعدما تفوق على حبشان بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، وتفوق الوثبة بالطيور «غطرس» و«لهب» و«اليمامة»، فيما تفوق حبشان بالطير «البطين».