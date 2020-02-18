بني ياس يشارك في «عربية الطائرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

وصلت بعثة بني ياس للكرة الطائرة أمس إلى القاهرة للمشاركة في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 17 و28 فبراير الجاري. ويشارك «السماوي» في المجموعة الثالثة رفقة أندية غاز الجنوب العراقي، والزمالك المصري، والسلام العُماني، ووادي موسى الأردني.

وترأس الوفد سالم الكثيري وضم كلاً من: رياض المنهالي مدير اللعبة في نادي بني ياس، وعيسى عبدالله إداري الفريق، وعلي حامد أخصائي الفريق، ومحمد اللقاني مدرب الفريق، وبوجان مساعد المدرب، وأحمد سمير طبيب الفريق.

وضمت البعثة 17 لاعباً هم: حسن ماجد، حسن العطاس، راشد أيوب، هاني الصيعري، مبارك الزعابي، عوض سالم، سيف علي، مبارك المنصوري، عبدالله بامعيد، خالد محمود، حمد العامري، عمر عبدالله، علي الحمادي، صالح فتحي، ارسان، وارتيم، سامول.