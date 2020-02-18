انطلاقة مثيرة لسلة الروح الإيجابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات بطولة كرة السلة في حديقة الجافلية ضمن فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، والتي تأتي ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع.

ويشارك في البطولة 11 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تلعب الفرق بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وتصعد الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان للمباراة النهائية والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع، وأقيمت أربع مباريات في التصفيات الأولى من البطولة، وستجرى المباريات التأهيلية يوم الجمعة من كل أسبوع.

حضر افتتاح البطولة ممثلو مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، كما تابع المباريات عدد كبير من الجمهور الذي يحرص على الحضور والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، ومتابعة جميع منافسات الروح الإيجابية في مختلف مناطق دبي.