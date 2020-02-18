شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مثيرة لسلة الروح الإيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات بطولة كرة السلة في حديقة الجافلية ضمن فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، والتي تأتي ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع.
ويشارك في البطولة 11 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تلعب الفرق بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وتصعد الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان للمباراة النهائية والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع، وأقيمت أربع مباريات في التصفيات الأولى من البطولة، وستجرى المباريات التأهيلية يوم الجمعة من كل أسبوع.
حضر افتتاح البطولة ممثلو مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، كما تابع المباريات عدد كبير من الجمهور الذي يحرص على الحضور والاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، ومتابعة جميع منافسات الروح الإيجابية في مختلف مناطق دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاقة مثيرة لسلة الروح الإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.