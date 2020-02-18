شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لجمعة وعبد الغنى يحدد مشاركتهما أمام الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركتهما فى مباراة السوبر المقرر لها بعد غد الخميس على لقب السوبر المصرى امام الأهلي. ويعانى الثنائى من إجهاد خفيف وسيكون قرار مشاركتهما النهائى عقب مران اليوم.

من ناحية أخرى قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن فريق الأهلى ليس مرعبا، موضحا أن الفريق الأبيض سينتصر عليه فى لقاء السوبر المحلى المقرر له الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

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وداعب مرتضى منصور عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفارس الأبيض، بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجى التونسى، قائلا: "سيعذبون شقيقك فى الأهلى، ولماذا تحدثت عن الأهلى أنت وحازم إمام، ملناش دعوة بالأهلى وإلا هيعذبوا أخوك إذا استفزتهم".

وأضاف مرتضى منصور، خلال جلسته مع اللاعبين فى فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: "الأهلى ليس بعبع والزمالك سيفوز عليه فى السوبر كما فعل ذلك فى وقت سابق".

وأوضح مرتضى منصور أن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مدافع مهاجم لكثرة تسجيل اللاعب للأهداف، قائلا: "ماينفعش مهندس يشتغل دكتور ولا دكتور يشتغل مهندس، لكن محمود علاء مدافع وشغال مهاجم".