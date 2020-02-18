شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الترجى أقوى من الأهلى 100 مرة وفايلر جامد بالحكام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قوى بالحكام، وإن الترجى التونسى أقوى من الفريق الأحمر 100 مرة.

وأضاف مرتضى منصور، خلال جلسته مع اللاعبين فى فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: "سيبوكم من فايلر دا جامد جدا لكن بالحكام وأنا قولت قبل ذلك أعطونى حكم عادل والزمالك لن يخسر أي بطولة، والدليل بطولات الزمالك القارية في أفريقيا أكثر من المحلية".

وأكمل مرتضى منصور رسالته للاعبى الزمالك: "أنتوا لاعبون رجالة وذاهبين إلى الإمارات للفوز على الأهلى وتبليغه رسالة أن انتصاراته المحلية بالحكام".

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة تحفيزية إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلى في لقاء السوبر المحلى المقرر له الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالإمارات قائلا: "الترجى أقوى من الأهلى 100 مرة، لا تخاوفوا منه وخسرنا السوبر الماضى بسبب أخطاء التشكيل".

Advertisements

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.