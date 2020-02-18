اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك يخوض أول تدريب في أبو ظبي استعدادًا لمباراة السوبر أدى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المران الأول له في أبو ظبي الإماراتية تمهيدًا لمباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. طلائع الجيش يهزم المقاصة بهدف ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر Advertisements نجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية. ‎استقبال حافل من جماهير الأهلي لبعثة الفريق بالإمارات حرصت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى، فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصري.

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