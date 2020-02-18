شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لعبد الله جمعة عقب احتفال السوبر الأفريقى: هيعذبوا أخوك فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن فريق الأهلى ليس مرعبا، موضحا أن الفريق الأبيض سينتصر عليه فى لقاء السوبر المحلى المقرر له الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وداعب مرتضى منصور عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفارس الأبيض، بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجى التونسى، قائلا: "سيعذبون شقيقك فى الأهلى، ولماذا تحدثت عن الأهلى أنت وحازم إمام، ملناش دعوة بالأهلى وإلا هيعذبوا أخوك إذا استفزتهم".

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وأضاف مرتضى منصور، خلال جلسته مع اللاعبين فى فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: "الأهلى ليس بعبع والزمالك سيفوز عليه فى السوبر كما فعل ذلك فى وقت سابق".

وأوضح مرتضى منصور أن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مدافع مهاجم لكثرة تسجيل اللاعب للأهداف، قائلا: "ماينفعش مهندس يشتغل دكتور ولا دكتور يشتغل مهندس، لكن محمود علاء مدافع وشغال مهاجم".

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلى بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلى مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة فى مرمى الفريق البورسعيدى فى المواجهة التى جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدورى الممتاز.