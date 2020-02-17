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شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
لاعبوا تشيلسي
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى ضربة موجعة خلال القمة التي تجمعه بفريق نادي مانشستر يونايتد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وعند حلول الدقيقة العاشرة سقط متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي على أرضية الملعب وبدا عليه أنه يعاني من إصابة عضلية وهو ما تأكد بالفعل .
ولم يقدر اللاعب على إستكمال المباراة وطلب الخروج ليحل بدلاً منه في الدقيقة الثانية عشر اللاعب ماسون مونت في تغيير إضطراري لكتيبة فرانك لامبارد .
وإنتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم مانشستر يونايتد بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال بعد أن إرتقى عالياً وإستثمر كرة فان بيساكا العالية .
يذكر أن البلوز تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما يحتل فريق نادي مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد خمسة وثلاثين نقطة .
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