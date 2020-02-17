عاجل.. تفاصيل إصابة عبد الله عطيف ومده غيابه

الإثنين 17 فبراير 2020

عطيف

كشف نجم الهلال عبد الله عطيف عن التشخصي المبدئي الخاص بإصابته التي تعرض لها اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت فريقه بفريق نادي شباب الاهلي دبي لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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وأثبتت الفحوصات الطبية التي تعرض لها اللاعب عن تعرضه لإصابة قوية في الغضروف الخارجي للركبة وسيجري المزيد من الفحوصات بإستخدام الرنين المغناطيسي خلال اليومين القادمين من أجل الإطمئنان الكامل على حالته الصحية .

وغادر اللاعب أرضية الميدان بعد مرور ثلاثة عشر دقيقة فقط حيث تعرض لإصابة قوية للغاية وسقط متألم بعد تدخل عنيف للغاية من جانب اللاعب عبد الله النقبي نجم شباب اهلي دبي .

ولم يقدر اللاعب على مواصلة المباراة وخرج ونزل بدلاً منه محمد كنو وإستعان عطيف بعكازين من أجل القدرة على المشي وذهب نحو حافلة الفريق وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد نهاية المباراة "الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط المهمة. مبروك يا كبار آسيا ودعواتكم".

وانهي " "ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غدا سأجري أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله وقوّته. إنها بسيطة يا ربّ".