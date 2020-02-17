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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الهلال بعد الفوز على شباب الأهلي دبي والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
مدرب الهلال
وجه الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إنتقادات شديدة اللهجة للاعبي شباب الأهلي دبي بسبب الإلتحامات القوية التي قاموا بها ضد لاعبيه في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الإثنين على ملعب إستاد الاهلي دبي بأبوظبي .
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد الروماني أن اللقاء جرى وسط أجواء رائعة للغاية من حيث التواجد في المدرجات بالإضافة إلى حرص الجميع على تقديم العرض الذي يرضي المناصرين ولكن الإلتحامات كانت قوية للغاية.
وأضاف " الفوز كان مهم ومستحق وهو الأمر الذي جعلني في غاية السعادة لكني في الوقت ذاته حزين على إصابة اللاعب عطيف وأتمنى ألا يغيب لفترة طويلة .
وأنهى " سنطوي صفحة شباب الأهلي ونفكر في المباريات المقبلة خاصة وأن الفريق يتوفر على مباريات هامة يجب أن نخطط للفوز بها وأتمنى أن نسير على نهج الإنتصارات بصورة متتالية .
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