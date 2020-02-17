نجم برازيلي سابق ينصح مبابي بالبقاء في سان جيرمان

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هل يتسمع مبابي لنصيحة ماكسويل بالبقاء أم يرحل عن باريس سان جيرمان؟

في الوقت الذي لا يتوقف فيه الحديث عن مستقبل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قال الدولي البرازيلي السابق ماكسويل إنه لا يوجد سبب يدعو "الجوهرة" الفرنسية للتفكير في الرحيل عن فريق العاصمة الباريسية.

منذ سنوات والحديث لا يتوقف عن مستقبل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، فموهبة هذا المهاجم الهداف تسيل لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة، والتي ترغب في ضم "الجوهرة" الفرنسية إلى صفوفها في أقرب وقت ممكن، حسب تقارير صحفية.

لكن يبدو أن هناك من يمانع في إمكانية رحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق الباريسي في يوم من الأيام، ففي تصريحات خص بها قناة "تيليفوت" الفرنسية قال الدولي البرازيلي السابق ماكسويل، إنه لا يوجد سبب يدعو كيليان مبابي، للتفكير في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

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وأضاف ماكسويل، الذي حمل قميص عدة فرق كبيرة على غرار برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان "لديه هامش للتطور وفرصة كبيرة أمامه، من أجل أن يواصل هذا التطور ويصبح أحسن لاعب في العالم".

وبخصوص صعوبة الإبقاء على كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، قال الدولي البرازيلي السابق "إنه من الصعب دائماً، ففي كل فترة انتقالات نتحدث عن اللاعبين الكبار، لكنني أعتقد أنه (مبابي) سعيد في باريس، لذلك فلا يوجد سبب للتفكير في مغادرة الفريق".

الجدير ذكره أن كيليان مبابي (21 عاماً)، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022. أما القيمة السوقية للنجم الفرنسي، فإنها تبلغ حالياً تقريباً 200 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".