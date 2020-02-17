انت الان تتابع تقارير بريطانية: جوارديولا يعتزم البقاء في مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي

كشفت تقارير بريطانية اليوم الاثنين أن الإسباني بيب جوارديولا يعتزم البقاء في تدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت هيئة (بي بي سي) البريطانية أن جوارديولا أخبر أصدقاء له بهذا الأمر وذلك على الرغم من استبعاد النادي الإنجليزي من منافسات كأس أوروبا لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن جوارديولا49/ عاما/ أخبر النادي بهذا القرار.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن يوم الجمعة الماضي عن قراره بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

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وذكر يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على الانترنت أنه قرر تغريم مانشستر سيتي 30 مليون يورو بسبب "انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف"، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

من جانبه، أعلن سيتي أن سيعمل بأسرع ما يمكن من أجل إجراء تحقيق منفصل في الوقائع التي تحدث عنها يويفا وقال إن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) وهي آخر درجات التقاضي في المجال الرياضي.

يذكر أن المالك الرئيسي لمانشستر سيتي هو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتثور التقارير حول ارتكاب سيتي لمخالفات محتملة ضد قواعد اللعب المالي النظيف، منذ بعض الوقت، وتكثفت هذه التقرير من خلال قيام منصة (فوتبول ليكس) بكشف عدد من الأسرار المتعلقة بهذا الموضوع.