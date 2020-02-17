إيكر كاسياس: جاهز للترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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أعلن حارس مرمى ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس، بأنه سيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
وكتب كاسياس، في تغريدة على "تويتر": "نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. سنعمل معاً على رفع مستوى اتحادنا إلى قمة كرة القدم العالمية - الإسبانية. لقد أبلغت رئيس نادي "بورتو"، الذي أنتمي إليه، بهذا القرار، والذي لا يمكنني إلا أن أعرب عن عميق امتناني له".
في تموز/يوليو، أعلن كاسياس البالغ من العمر 38 عاماً، وبعد تعرضه لاحتشاء عضلة القلب، بأنه سيدخل في إدارة فريق بورتو.
ويجب أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، الذي يرأسه لويس روبياليس حالياً، عقب أولمبياد 2020.
كاسياس، هو بطل العالم وبطل أوروبا مرتين في المنتخب الوطني الإسباني، والفائز ببطولة إسبانيا خمس مرات، مرتين بكأس البلاد، وثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا.
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