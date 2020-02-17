شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية تُقرب «بوجبا» من العودة ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى مسؤولو يوفنتوس استعادة خدمات الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير بريطانية أكدت أن مانشستر يونايتد ينوى التخلص من بوجبا هذا الموسم، بسبب أن وجوده أصبح سامًا في النادى الإنجليزى.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس ينوى عرض ضم بوجبا في صفقة تبادلية مقابل الثنائى آرون رامزى وأدريان رابيو. ولم ينجح رابيو أو رامزى في حجز مكان ثابت بتشكيل المدرب ماوريسيو سارى، منذ انضمامهما إلى السيدة العجوز في الصيف الماضى خلال صفقات مجانية.

وأوضحت أن خبرات البريميرليج لدى رامزى ستكون مغرية لأولى جونار سولسكاير، مدرب يونايتد، الذي يرغب في إعادة بناء فريقه بلاعبين بريطانيين. ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن قرار رحيل بوجبا تم اتخاذه بالفعل، قبل أن يخرج وكيله مينو رايولا في الفترة الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله.

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وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيوافق على مغادرة بوجبا لأولد ترافورد خلال الصيف المقبل نظير 130 مليون إسترلينى.

وأوضحت أن مسؤولى الشياطين الحمر يخططون لاستغلال أموال بوجبا في التعاقد مع جاك جريليش (أستون فيلا)، وجيمس ماديسون (ليستر سيتى).

وشددت الصحيفة أن التصريحات الأخيرة لرايولا عززت فقط وجهة نظر إدارة مانشستر يونايتد بأن وجود بوجبا بات سامًا في النادى الإنجليزى.

يذكر أن رايولا صرح بأنه يتحدث مع مسؤولى يوفنتوس بشأن بوجبا، كما أن اللاعب سيحسم مصيره بعد بطولة اليورو المقبلة.