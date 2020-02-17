شكرا لقرائتكم خبر عن غلام يرفض 3 عروض للرحيل عن نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، أن الجزائرى فوزى غلام، ظهير نابولى، رفض 3 عروض للرحيل عن البارتينوبى خلال الميركاتو الشتوى المنصرم.

وقالت الصحيفة، إن غلام رفض عروضًا من مارسيليا وليل ونيوكاسل يونايتد، وفضل البقاء داخل الفريق الجنوبى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نابولى وضع غلام في الميركاتو خلال يناير الماضى، إلا أن الظهير الجزائرى تمسك بالاستمرار مع نابولى.

يذكر أن غلام غاب لفترات طويلة عن المشاركة مع نابولى هذا الموسم، بسبب الإصابات إلا أنه حاليًا مستعد وينتظر إشارة جينارو جاتوزو المدير الفنى.

ولم يشارك غلام هذا الموسم رفقة نابولى إلا في 5 مباريات فقط بكل البطولات بإجمالى 300 دقيقة، كما أنه لم يحرز أو يصنع أي هدف حتى الآن.