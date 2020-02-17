شكرا لقرائتكم خبر عن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن برشلونة في الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فريق برشلونة مهددًا بخسارة لاعب جديد خلال مواجهته المنتظرة ضد ريال مدريد مطلع شهر مارس المقبل في الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جوردى ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وكان ألبا تعرض لإصابة في عضلة المقرب بالساق اليمنى خلال مواجهة برشلونة وخيتافى، في الجولة الـ24 من الليجا. وأشارت الصحيفة إلى أن ألبا سيغيب عن برشلونة حال تأكد ابتعاده 3 أسابيع عن الملاعب، خلال مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسييداد بالليجا، بالإضافة إلى لقاء الذهاب ضد نابولى في ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة سيفتقد أيضًا لخدمات الثنائى لويس سواريز وعثمان ديمبلى خلال الكلاسيكو المقبل.