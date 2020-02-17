شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «براينت» على جائزة الأفضل بمباراة كل النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف آدم سيلفر مفوض رابطة دورى كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أنه تم إطلاق اسم الراحل كوبى براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل نجوم الدورى.

وشارك براينت 18 مرة في مباراة كل النجوم وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها 4 مرات.

وقتل براينت (41 عاما) نجم لوس أنجليس ليكرز المعتزل وابنته البالغة من العمر 13 عاما و7 أشخاص كانوا معهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قرب لوس أنجليس في 26 يناير الماضى.

وقال سيلفر في مؤتمر صحفى «وفاته مع ابنته.. تعجز الكلمات عن التعبير عنها، كأب هذا أمر يفوق التصور».

وستقدم الجائزة، التي ستحمل اسم كوبى براينت بصفة دائمة، لأفضل لاعب في نهاية مباراة كل النجوم في شيكاغو حيث ستحيى رابطة الدورى ذكرى ضحايا هذا الحادث الأليم.

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وقال سيلفر في بيان: «كوبى براينت مرادف لمباراة كل نجوم الدورى وهو أيضا تجسيد لروح هذا الحفل العالمى لرياضتنا».

وأضاف: «دائما كان يستمتع كثيرا بفرصة المنافسة مع أفضل الأفضل واللعب على المستوى الأعلى من أجل إسعاد ملايين المشجعين حول العالم».

وبدأ براينت مشاركاته في مباراة كل النجوم في 1998 عندما كان عمره 19 عاما وبذلك كان أصغر لاعب سنا يشارك في هذه المباراة.

وهو أيضا ثانى أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة برصيد 18 مشاركة ولا يتفوق عليه سوى كريم عبدالجبار الذي شارك في 19 مباراة.

وقال سيلفر إن قرار إطلاق اسم براينت على الجائزة اتخذه بصورة جماعية مسؤولو الرابطة وبعض اللاعبين، موضحا «بالنسبة لنا جميعا كان هذا بمثابة الخطوة المناسبة لتكريمه».

وتحدث سيلفر أيضا عن وفاة ديفيد ستيرن مفوض الرابطة السابق والذى لعب دورا هائلا في نمو شعبية اللعبة بصورة هائلة خلال وجوده على رأس الرابطة طوال 30 عاما، قائلا إن براينت وستيرن الذي توفى في يناير الماضى، كانت بينهما أمور مشتركة كثيرة.

وأردف: «كل منهما كان مصرا على الفوز، وكان هذا يشكل صعوبة لهما في بعض الأحيان لأنهما منحا الأولوية للفوز ومن ثم فلم يكن أمامهما أحيانا وقت لبعض الأمور الجميلة جدا المرتبطة بالعلاقات الشخصية لأن تركيزهما كان منصبا على تحقيق الفوز».