شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يتطلع لـ«فك النحس» أمام النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع العين الإماراتى إلى وضع حد لأسوأ سلسلة نتائج له في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لكنه سيواجه اختبارا صعبا عندما يستضيف النصر، بطل السعودية، مساء اليوم.

وتعرض العين لخسارة قاسية 4- 0 على أرضه أمام سباهان الإيرانى في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة الأسبوع الماضى، ليصل إلى تاسع مباراة على التوالى في دورى الأبطال دون فوز، وهى مسيرة تضمنت 7 هزائم بالإضافة لتسجيل هدف واحد فقط في مبارياته الأربع السابقة على أرضه.

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وتتناقض نتائج العين الآسيوية مع مستواه المحلى في الفترة الأخيرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات في الدورى الإماراتى ليقلص الفارق مع المتصدر إلى خمس نقاط.

وسيواجه العين منافسًا يمر بفترة جيدة. واستهل النصر مشواره في المجموعة الرابعة الأسبوع الماضى بالتعادل 2-2 مع السد القطرى، ويخلو سجله من الهزائم في آخر 3 مواجهات له ضد أندية إماراتية في دورى الأبطال.

ولم يخسر النصر في الدورى السعودى منذ نوفمبر في مسيرة تضمنت خمسة انتصارات في ثمانى مباريات ليواصل مطاردة غريمه التقليدى، الهلال المتصدر.

وتنتظر دفاع العين مهمة صعبة في احتواء خطورة عبدالرزاق حمد لله، مهاجم النصر المتألق. وسجل المهاجم المغربى هدفًا خلال التعادل مع السد ثم ثلاثية في فوز كبير 4-2 على الشباب في الدورى.