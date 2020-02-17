شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يبدأ التفاوض مع يوفنتوس لضم أدريان رابيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ فريق أرسنال الإنجليزى تجهيز خطة لتدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قالت صحيفة «تايمز» إن ميكيل أرتيتا، المدير الفنى الجديد لفريق «الجانرز»، يحاول الوصول لصورة نهائية مع مجلس إدارة «المدفعجية» لبدء التفاوض مع أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، ليكون أولى الصفقات الصيفية للفريق الإنجليزى.

شارك رابيو لأول مرة مع المنتخب الفرنسى في 15 نوفمبر 2016 ضد ساحل العاج، حيث شارك كأساسى وحل محله توما ليمار بعد 78 دقيقة من مباراة التعادل الودى 0–0، بسبب إصابة في أوتار الركبة. في 17 مايو 2018، تم وضعه على القائمة الاحتياطية من قبل المدير الفنى ديدييه ديشامب للتشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018.

ومع ذلك، فقد رفض بشكل مثير للجدل وضعه على قائمة الانتظار، وأرسل رسالة في البريد الإلكترونى للمدرب قائلاً إنه «لن يكون قادرًا على متابعة البرنامج التدريبى». وعلق نويل لوغريت، رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم، قائلاً: «لقد اتخذ قرارًا سيئًا. لقد عاقب نفسه وعاقب نفسه وحده».