شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يفرض السرية على مران الفريق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مرانه الرئيسى، اليوم، الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد، في مدينة أبوظبى، بدولة الإمارات الشقيقة، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدى، النادى الأهلى، في بطولة كأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى.

ووصلت بعثة الفريق إلى الإمارات، أمس، وحظيت باستقبال مميز من قبل جماهير الزمالك في الإمارات، خصوصا رابطة مشجعى الزمالك في الإمارات، كما كان في استقبال البعثة، إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، الذي كان يترأس بعثة الفريق خلال مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والذى حقق الزمالك لقبه بعد التغلب على الترجى بنتيجة 3-1، وتوجه إسماعيل عقب لقاء السوبر الأفريقى إلى الإمارات للاطمئنان على ترتيبات البعثة من إقامة وملاعب تدريب.

وخاض الفريق مرانه الأول مساء أمس عقب الوصول، بعد أن قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أداء اللاعبين لتدريب خفيف، أمس، واقتصر المران على فك للعضلات وتدريبات تأهيلية، بالإضافة إلى فقرة ترفيهية في المران، بسبب إرهاق السفر، حيث إن رحلة الفريق لخوض السوبر الأفريقى كانت شاقة بسبب عدم وجود طيران مباشر لقطر، ثم العودة بنفس الرحلة بالذهاب للأردن، ثم العودة لمصر، ثم الانتظار لمدة 24 ساعة قبل السفر للإمارات، وهو السبب في خوض مران خفيف.

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وفرض كارتيرون السرية على مران اليوم، الثلاثاء، بعد أن أبلغ المسؤولين عن الملعب والتنظيم بخوض مران مغلق، وسيتم فتح المران لمدة 10 دقائق للإعلاميين في بدايته، ثم سيتم إخلاء الملعب لخوض المران الفنى والتكتيكى للمارد الأبيض.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون يعمل على الجانب النفسى للفريق قبل المباراة المرتقبة، وذلك عقب الحصول على السوبر الأفريقى، وعقد كارتيرون جلسات مع اللاعبين على رأسهم طارق حامد ومحمود علاء وبن شرقى وأبوجبل وأوباما وزيزو وآخرين، لحثهم على ضرورة استكمال الأداء الرائع الذي شهدته مباراة الترجى التونسى، ومواصلة إسعاد الجماهير بالبطولة الثانية في أقل من أسبوع، خصوصا أنها ستكون على حساب الغريم التقليدى والمنافس المباشر في جميع البطولات.

وسيقوم كارتيرون وجهازه المعاون بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية لتنفيذها خلال مباراة الأهلى، مع إعطاء تعليمات بضرورة غلق المساحات على مفاتيح لعب الأحمر المتمثلة في جونيور أجايى ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان وآخرين، وعلى السماح لهم باللعب بارتياحية.

من جانبه، أكد أمير عبدالعزيز، مدرب الفريق، أن اللاعبين على أتم استعداد للمباراة، وأن الجميع في حالة فنية وبدنية ونفسية رائعة،ـ بعد الحصول على لقب السوبر الأفريقى، ومستعدون لإسعاد الجماهير، وأشار أمير عبدالعزيز إلى أن قائمة الفريق خالية حاليا من أي إصابات، كما أن المدير الفنى باتريس كارتيرون اطمأن على البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء السوبر الأفريقى خلال المباراة الودية أمام جولدى، والتى ظهر خلالها أكثر من لاعب بشكل جيد، ومنهم كاسونجو ومصطفى فتحى وكريم بامبو وعمر السعيد وإسلام جابر، وهو ما أسعد الجهاز الفنى لأن جاهزيتهم وظهورهم بشكل جيد تعنى زيادة الحلول والأوراق الرابحة للجهاز الفنى.