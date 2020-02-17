شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يجتمع بـ«مو» لحسم مشاركته في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عقد جلسة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لحسم مشاركته في أوليمبياد طوكيو 2020 في ظل رفض إدارة النادى الإنجليزى تواجد اللاعب بالأوليمبياد بسبب عدم إدراجها بالاجندة الدولية، ووفقا لشوقى غريب نفسه فإنه لا يمانع من السفر إلى انجلترا لعقد جلسة مع المسؤولين بالنادى الإنجليزى لحسم القرار النهائى في هذا الشأن.

لافتا إلى أنه لم يقرر اللاعب البديل الذي يمكن أن يتم ترشيحه في حالة عدم تواجد محمد صلاح بالفريق، وشدد غريب على أن القائمة النهائية ستعلن خلال شهر يونيو المقبل ومن ثم فإن الأمر لا يحتاج الضجة المثارة في الوقت الراهن بشأن تواجد «مو» من عدمه، لافتا إلى أن الجلسة التي ستجمعهما خلال شهر مارس المقبل سيكون لها دور كبير في القرار النهائى.