شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزى عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة لقاء الذهاب ببطولة دورى أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى على أرض معلب «واندا ميترو بوليتانو» ضمن منافسات دور الستة عشر.

ويغيب عن ليفربول ناثان كلاين وشيردان شاكيرى فقط، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام أتلتيكو مدريد الذي يعتبر ليس في أفضل أحواله الفنية نظرا لترتيبه بجدول الدورى الإسبانى والذى يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن قطبى الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلى لا سيما وأن حلم التتويج القارى لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

Advertisements

يسعى حامل اللقب لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل عليه مباراة العودة في ملعب أنفيلد، فيما يرغب أصحاب الأرض في تحقيق الفوز، خوفا من جحيم «أنفيلد».

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على طريقته الاعتيادية (4-3-3) بأليسون في حراسة المرمى، ودفاعا، أندى روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ألكسندر أرنولد، ووسطا، جيمس ميلنر- هندرسون – تشامبرلين، وهجوما، ساديو مانى- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح.

من المتوقع أن يعتمد دييجو سيميونى على طريقته المعتادة (4-4-2)، بأوبلاك في حراسة المرمى، ودفاعا، سانتياجو أرياس- ستيفان سافيتش- فيليبى – لودى، ووسطا، ماركوس يورنتى- توماس بارتى- كوكى – ساؤول، وهجوما، أنخيل كوريا – فيتولو. يرى جورجينيو فينالدوم أن هناك أوجه تشابه بين أسلوب ليفربول وأتلتيكو مدريد بينما يستعد كلا الناديين للمواجهة في دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. يهدف الريدز حامل اللقب للحفاظ على اللقب يوم الثلاثاء، في لقاء الذهاب على ملعب إستاد ميتروبوليتانو لمواجهة فريق سيميونى.

ويتوقع فينالدوم مواجهة قوية حيث يعتقد أن أتلتيكو يتشارك في بعض الصفات التي ساعدت فريق يورجن كلوب على أن يصبح بطل أوروبا في يونيو 2019. وقال الدولى الهولندى: «إنه فريق يشبهنا كثيرًا، هم مجموعة من المقاتلين، كما أنه من الصعب حقًا التغلب عليهم. أعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك بأسلوب لعبهم. إنهم يقاتلون دائمًا لتحقيق الفوز ويمكنهم تبديل أسلوبهم بسهولة في بعض الأحيان عندما يكون ذلك ضروريًا، وهم يعرفون ما يجب عليهم فعله للفوز بالمباراة. نعم، ستكون مواجهتهم صعبة حقًا».