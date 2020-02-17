شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينفي التفاوض مع الهاني سليمان.. طوارئ استعدادًا للزمالك.. وعقوبات تنتظر اللاعبين المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد إبراهيم، المدرب العام بالفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رغبة الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، في استعادة الهانى سليمان، حارس مرمى سموحة، مشددا على عدم وجود تفاوض مع الحارس من قريب أو بعيد.

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وأشار إبراهيم إلى أن سليمان من أبناء النادى وأنهم سعداء لتألقه مع سموحة، وقال: الاتحاد يضم حاليا ثلاثة حراس على مستوى عال، هم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وغياب التوفيق عن أحدهم أمر معروف في كرة القدم وكثيرا ما يمر نجوم الكرة بهذه المرحلة. وتابع: عماد السيد من أفضل حراس المرمى الموجودين في مصر، وسبق أن تألق في العديد من المباريات منذ انضمامه للاتحاد قادما من نادى الزمالك، ويجب الصبر عليه ومنحه دفعة معنوية من أجل استعادة الثقة في نفسه.

ويدرس مجلس إدارة النادى طلب الجهاز الفنى إقامة معسكر لمدة أسبوع بأحد فنادق برج العرب، يتخلله بعض المباريات الودية استعدادا لمباراة الزمالك، المقرر لها 9 مارس المقبل، على أمل استغلال المعسكر في علاج الأخطاء والسلبيات التي أدت لسوء النتائج واستعادة ذاكرة الانتصارات.

وكان طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة 5 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل على ملاعب النادى بسموحة، وحذر الجهاز الفنى اللاعبين الإفراط في الأطعمة لتجنب الوزن الزائد، خلال فترة الراحة، مشددا أن هناك عقوبة تنتظر اللاعبين المخالفين وأهمها توقيع غرامة فورية قدرها 5 آلاف جنيه لكل كيلو زيادة في وزن اللاعبين.