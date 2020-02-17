شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين «بادجي» و«مروان» لقيادة الهجوم في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على موافقة رسمية من الجهات الأمنية لنقل مباراة الفريق الكروى الأول، أمام صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، في إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المحدد لها 29 فبراير الجارى، إلى استاد القاهرة بدلاً من السلام كما كان مقرراً لها من قبل، وذلك بحضور 30 ألف مشجع لمؤازرة الفريق في تلك المباراة المرتقبة، وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بسبب هذا القرار، لاسيما أن استاد القاهرة يخدم أكثر طريقة اللعب التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، فضلاً عن التواجد الجماهيرى الكثيف بعدما زاد العدد إلى 30 ألف مشجع أهلاوى.

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وأكد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن مجلس إدارة النادى كثف خلال الساعات الماضية الاتصالات والمباحثات مع الجهات الأمنية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، وعمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على إقامة المباراة المقرر لها في السادسة مساء على استاد القاهرة، على أن تحصل الجماهير على تذاكر المباراة عن طريق شركة تذكرتى.

من جهة أخرى، يخوض الفريق الكروى مرانه الأول، اليوم «الثلاثاء»، في الإمارات، استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر المصرى، يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في إمارة أبوظبى، وكانت بعثة الفريق، برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، قد غادرت مطار القاهرة، أمس «الاثنين»، في الثانية والنصف ظهراً، ووصلت للإمارات في الثامنة مساء، وكان في استقبالها كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، اللذان سبقا البعثة للإمارات من أجل إنهاء كافة ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ومعاينة ملعب المباراة. كما أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، عن قائمة الفريق، والتى ضمت 24 لاعباً، وهم، شريف إكرامى، محمد الشناوى، على لطفى، رامى ربيعة، محمود متولى، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، أيمن أشرف، على معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، جيرالدو، جونيور أجايى، رمضان صبحى، محمود عبدالمنعم (كهربا)، وليد سليمان، مروان محسن، أليو بادجى، محمود وحيد، أحمد الشيخ، وتم استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق. خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى المتجهة إلى الإمارات، حرص على التواصل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الذي سبق البعثة إلى هناك لبحث كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، وحرص خالد الدرندلى على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل وصول البعثة إلى الإمارات بوقت كاف.

وفور وصول البعثة للإمارات قرر الجهاز الفنى إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في فندق إقامة الفريق بالإمارات، وحدد فايلر برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين في الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين لتفادى إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعى اليوم الثلاثاء.