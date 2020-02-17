شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. «السوبر» يجمع الأهلي والزمالك خارج مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة مباراة القمة للكرة المصرية التي تجمع الأهلى بالزمالك، مساء الخميس، على لقب السوبر المصرى.

وتعد المباراة هي الرابعة التي تجمع القطبين الأهلى والزمالك خارج حدود مصر. المباراة الأولى كانت في يناير من عام 1994 على لقب السوبر الإفريقى في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وتمكن الزمالك من حسم اللقب القارى بصاروخ المهاجم أيمن منصور.

المواجهة الثانية كانت في أكتوبر من عام 2015 ولقاء السوبر المحلى بالإمارات، وتمكن الأهلى من حسم اللقاء بنتيجة 3/2. من جديد يلتقى الكبيران خارج حدود مصر وذلك في فبراير من عام 2017 على لقب السوبر المحلى، وتحسم ركلات الترجيح اللقب للزمالك.