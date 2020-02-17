شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ عبدالله جمعة: «الأهلي هيعذب أخوك».. وعواد «محسود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات عبر فيديو بثه برنامج زملكاوى الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: «محمد عواد محسود ومعرفش مين قر عليه».

وأضاف رئيس الزمالك: «محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض مدافع مهاجم لكثرة تسجيل اللاعب للأهداف».

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وتابع: «ما ينفعش مهندس يشتغل دكتور ولا دكتور يشتغل مهندس لكن محمود علاء مدافع وشغال مهاجم».

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض في المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية في النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا في العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.