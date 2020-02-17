شكرا لقرائتكم خبر عن كينو مشجع «أهلاوي» في مباراة السوبر المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، تشجيعه للنادي الأهلي في كأس السوبر المصري أمام الزمالك. ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه على «تويتر» فيديو لجمع توقعات بطل السوبر المصري في غرفة ملابس الفريق، والتي شهدت تقاربًا بين مشجعي الأهلي والزمالك. وقال كينو (30 عاما)، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة، ردا على سؤال «أهلاوي أم زملكاوي» إنه يشجع الأهلي.

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