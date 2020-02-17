شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: فايلر لن يغامر برمضان صبحي في مباراة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث خالد الدرندلي، رئيس بعثة النادي الأهلي، عن إشراك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر، للاعبه رمضان صبحي العائد من الإصابة في مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة السوبر المصري.

الزمالك يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في كأس السوبر المصري.

وقال الدرندلي في تصريحات لفضائية أبوظبي الرياضية: «فايلر لن يجازف برمضان صبحي أمام الزمالك».

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وتابع: «فايلر لن يدفع برمضان في مباراة تكون سببًا في تأخير عودته للملاعب، ونتمنى أن يكون جاهزًا ويضيف للفريق».

وأكمل: «الزمالك ناد كبير ومباراة القمة خارج الحسابات، من الصعب التكهن بالنتيجة، لابد من احترام الأبيض ولاعبو الأهلي على قدر المسؤولية».

وتابع: «مباراة القمة لها طابع خاص حتى لو الدوري محسوم».

وبسؤاله هل فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي سيؤثر على عناصر الأهلي، استكمل: «لاعبو الأحمر محترفون ولديهم خبرة كبيرة وتاريخ كبير من البطولات ومروا بظروف صعبة».

واختتم: «خبرات لاعبي الأهلي تبعدهم عن أي ضغوطات، وأسلوبنا دائمًا تجنب الضغوطات الإعلامية لكي نوفر التركيز».