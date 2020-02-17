شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يطلب من اتحاد الكرة ضمانات استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري، يطلب منه تقديم جميع الضمانات لاستضافة مباراة النهائي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب استضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، للاتحادات الراغبة في استضافة المباراة، بعدما تقرر أن تُقام مباراتا النهائي على ملعب مُحايد.

طلب الكاف من الاتحاد المصري تقديم كل الضمانات مع طلبات استضافة المباراة إن رغب الاتحاد في التقدم لاستضافتها، مع تعيين مستويات فنادق مميزة لاستضافة الفرق، وتنقلات وملاعب التدريب بجانب ملعب المباراة.