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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيميوني: سنواجه فريقاً عظيماً والملعب غداً سينفجر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أنهم سيواجهون فريقاً عظيماً وذلك قبل مباراة ليفربول غداً الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.
وصرح سيميوني في مؤتمر صحفي: "نتعامل مع كل لقاء على حدة، سنواجه فريقًا عظيمًا، مع مدرب مختلف، هم يتقنون اللعب الجيد بمختلف الطرق، حتى بعد رحيل كوتينيو لم تتغير الأمور، لقد نجحوا في تخطي ذلك، هذا يُعطي دلالة جيدة على النادي والمدرب واللاعبين".
وأضاف الأرجنتيني: "أتلتيكو يتشابه مع ليفربول في الفروق الدقيقة من حيث الشدة، هناك خيارات لكل فريق في المباراة بنسبة 50 – 50 %، لا توجد فروق، هناك كل شيء ممكن".
وتابع سيميوني: "ليس لدينا تفضيلات لإعداد المباريات، نحن نستعد دائمًا للمباريات بقصد الفوز، لا أرى تشاؤمًا في فريقي، أنا أرى تفاؤلًا وحماسًا لدى اللاعبين، الملعب غدًا سينفجر، لاعبو فريقي لديهم رغبة رائعة في اللعب ويستعدون للمباراة بحماس ورغبة، لا أرى أي تشاؤم، ما أحبه هو التفاؤل".
وبسؤاله عن رأيه حول ترشيح ليفربول للفوز أمام أتلتيكو، أجاب: "ماذا سأقول؟ لا شيء، يبدو أنه من العدل أن يفكر الجميع فيما يتخيلونه، ما يهم هو الواقع، الحقائق".
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