شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانتي يترك لقاء مان يونايتد مصابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 تعرض نادي ​تشيلسي​ الانكليزي لضربة قوية بعد تعرض الفرنسي ​نغولو كانتي​ لاعب خط الوسط لاصابة عضلية وترك لقاء فريقه امام ​مان يونايتد​ على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي.

Advertisements وخرج كانتي مصابا من ملعب اللقاء في الدقيقة 12 وتم استبداله من قبل مدربه فرانك لامبارد باللاعب الشاب مايسون ماونت. ويلعب تشيلسي المواجهة وبرصيده 41 نقطة في المركز الـ4 بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الـ9 وبرصيده 35 نقطة. يذكر ان الشوط الاول من المواجهى انتهى 1 - 0 لصالح اليونايتد بهدف مارسيال.

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