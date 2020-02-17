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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانتي يترك لقاء مان يونايتد مصابا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
تعرض نادي تشيلسي الانكليزي لضربة قوية بعد تعرض الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط لاصابة عضلية وترك لقاء فريقه امام مان يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي.
وخرج كانتي مصابا من ملعب اللقاء في الدقيقة 12 وتم استبداله من قبل مدربه فرانك لامبارد باللاعب الشاب مايسون ماونت.
ويلعب تشيلسي المواجهة وبرصيده 41 نقطة في المركز الـ4 بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الـ9 وبرصيده 35 نقطة.
يذكر ان الشوط الاول من المواجهى انتهى 1 - 0 لصالح اليونايتد بهدف مارسيال.
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