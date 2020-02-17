ساؤول: سندخل مواجهة ليفربول من أجل التنافس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أكد لاعب ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني ​ساؤول نيغويز​ ثقته بفريقه قبل مواجهة ​ليفربول​ الإنكليزي، على ملعب "واند متروبوليتانو"، في ذهاب دور الستة عشر بمسابقة ​دوري أبطال أوروبا​.



وصرح ساؤول لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سندخل المباراة، بهدف اللعب والتنافس، لإعطاء صورة جيدة عن فريقنا، أنا واثق أن لدينا العديد من الإمكانيات لفعل شيء أمامهم، أنا أثق للغاية في فريقي".

وأضاف الإسباني: "هذا الموسم مررنا بأوقات عصيبة، ولكن الجماهير دعمتنا، نحن دائمًا ننتظرهم، في اللحظات الصعبة أظهروا أنهم كانوا الأفضل دائمًا، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وهذا هو ما نفعله دائمًا".