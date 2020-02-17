شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يرد على منتقدي سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 قرر المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ الرد على منتقدي المدرب الارجنتيني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​دييغو سيميوني​ في ظل تراجع مستوى ونتائج فريق الروخي بلانكوس خلال فعاليات الموسم الحالي، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

وخلال تصريحات له، قال يورغن كلوب: "هذه هي كرة القدم، ثماني سنوات وربما تكون سبعة منها ناجحة، تخسر لاعبين جيدين، وهذا امر صعب، يتوجب عليك تغيير الفريق وجلب لاعبين جدد وعليهم التعود على فلسفتك، وهذا يستغرق بعض الوقت".

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