برشلونة يهنئ ميسي بجائزة لوريوس على طريقته الخاصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 هنأ نادي ​برشلونة​ الإسباني لاعبه الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بعد فوزه بجائزة لوريوس كأفضل رياضي في العالم لعام 2019 مناصفة مع بطل سباق السيارات فورمولا 1 ​لويس هاميلتون​.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ جائزة لورويس التي يفوز فيها لاعبان رياضيان بشكل مشترك. ونشر النادي الكتالوني بيان له على الموقع الرسمي له على التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فوز البرغوت بهذه الجائزة، وأتى البيان على الشكل التالي: ""تهانينا ليو ميسي، لكونك أول لاعب كرة قدم يفوز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام".

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