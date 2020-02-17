ارنولد: ليفربول يسعى للمضي قدمًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أوضح لاعب فريق ​ليفربول​ ​ترينت ألكسندر أرنولد​ أن فريقه يسعى للمضي قدمًا، وذلك قبل مواجهة فريق ​أتلتيكو مدريد​ في ذهاب دور الـ 16 لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

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ونشرت شبكة ليفربول إيكو العالمية تصريحات ارنولد التي اتت على الشكل التالي: "هذا الملعب يحمل ذكريات جيدة بالنسبة لنا، الكثير من أحلامنا أصبحت حقيقة ولكننا لا نركز كثيرًا على الماضي".

وأضاف: "هدفنا هو المضي قدمًا في هذه المنافسة، الخطوة التالية تتمثل في سعينا لتحقيق نتيجة جيدة، نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا".

واختتم: "لقد تكيفنا كفريق واحد آخر عامين، العديد من الفرق المختلفة التي لعبنا أمامها يمكننا مواجهتها، نحن نفهم ما سنواجهه، لكننا نمضي قدمًا بناءً على خطوة ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة في الأنفيلد".