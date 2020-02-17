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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهربا يعلن خطبته من شقيقة الممثلة إسراء عبد الفتاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
أعلن نجم النادي الأهلي المصري محمود كهربا عن ارتباطه وخطبته من نورهان شقيقة الممثلة إسراء عبد الفتاح.
وجاء ذلك خلال حسابه بتطبيق Instagram، في التعريف بنفسه أنه لاعب محترف في النادي الأهلي، وبعدها أشار لحساب نورهان وتبعها بخاتم خطبة وقلب، أما العروس فاكتفت بكتابة أول حرفين من اسمه MK.
يذكر أن كهربا سبق له خطبة شدوى ابنة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، كما سبق له الزواج من مقدمة البرامج سارة خليفة.
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