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كهربا يعلن خطبته من شقيقة الممثلة إسراء عبد الفتاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أعلن نجم النادي الأهلي المصري محمود كهربا عن ارتباطه وخطبته من نورهان شقيقة الممثلة إسراء عبد الفتاح.

وجاء ذلك خلال حسابه بتطبيق Instagram، في التعريف بنفسه أنه لاعب محترف في النادي الأهلي، وبعدها أشار لحساب نورهان وتبعها بخاتم خطبة وقلب، أما العروس فاكتفت بكتابة أول حرفين من اسمه MK.

يذكر أن كهربا سبق له خطبة شدوى ابنة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، كما سبق له الزواج من مقدمة البرامج سارة خليفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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