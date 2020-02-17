- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل: نيمار يمكنه تغيير كل شيء ولا نملك لاعب مثله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
إعتبر مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، أن البرازيلي نيمار لديه الثقة والقدرة لتحقيق الأشياء التي تغير الأمور لصالح فريقه قبل مواجهة بوروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح توخيل في مؤتمر صحفي: "نيمار تدرب اليوم وسيلعب غدًا، إن لم يُستجد أي طارئ خلال التدريبات، نيمار يمكنه تغيير كل شيء، لديه الثقة والجرأة والقدرة لتحقيق الأشياء التي تغير الأمور لصالحنا، نحن لا نملك لاعب مثله في الفريق".
وأضاف الالماني: "انه يؤثر بالإيجاب على زملائه في الفريق وعلى مبابي، فهو يمنحني الثقة، وكذلك الفريق أيضاً".
وبسؤاله عن العودة إلى دورتموند ومواجهة فريقه السابق، قال: "إنه تحدٍ كبير جدًا بالنسبة لي أن أعود إلى هنا، من الصعب السيطرة على مشاعري".
كانت هذه تفاصيل خبر توخيل: نيمار يمكنه تغيير كل شيء ولا نملك لاعب مثله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.