موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري أبطال آسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 يبحث عشاق الفريق الأهلاوي عن موعد مباراة أهلي جدة القادمة بعد الفوز الذي حققه رفقاء عمر السومة اليوم الاثنين على إستقلال طهران من الكويت بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثانية لحساب مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا .

وفي الجولة الثالثة يلعب فريق نادي أهلي جدة مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مارس 2020 . Advertisements ستكون مباراة الاهليالقادمة ضد الشرطة العراقي في تمام الساعة السابعة والربع بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة . ستنقل مباراة أهلي جدة القادمة ضد الشرطة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير الكابتن عصام الشوالي . ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز الذي حققه الأهلي اليوم تصدر المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط من تعادل في الجولة الأولى وفوز في الجولة الثانية فيما توقف رصيد إستقلال طهران عند نقطة يتيمة في المركز الثالث .

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