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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب الأهلي دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
تمكن الهلال من تحقيق فوز صعب على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد راشد بنادي الاهلي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
افتتح يوسف جابر أهداف المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 قبل أن ينتفض الفريق الأزرق ويسجل هدفين عن طريق الفرنسي بافيتمبي جوميز في الدقائق 36 و 72 .
وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة تمكن فريق باختاكور الأوزبكي من تحقيق فوز كبير على شاهر خودرو الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة رفقة العملاق السعودي .
وإليكم ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب الأهلي دبي
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