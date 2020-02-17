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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يكشف عن مرشحه للقب دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي عن مرشحه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
وقال كلوب لصحيفة الغارديان:" بالنسبة لي يوفنتوس كان الفريق المفضل لحصد لقب دوري الأبطال قبل بداية الموسم، ولكني لست أفهم لماذا ليسوا في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط".
وأضاف:" قائمة اليوفي أفضل قائمة رأيتها في حياتي، بالإضافة إلى وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية".
وتابع:" بايرن ميونيخ أيضًا فريق جيد، باريس سان جيرمان فريق لا يصدق على الإطلاق، كما لا يمكنك أبدًا استبعاد برشلونة أو مانشستر سيتي".
وواصل:" من المبكر الحديث عن الدور الذي يمكننا الوصول له، لكن حالياً لا افكر في الامر، علينا التركيز على مواجهة اتلتيكو مدريد".
وأتم:" هناك العديد من الفرق القوية الموجودة بالبطولة، لذا علينا القتال للوصول الى هدفنا".
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