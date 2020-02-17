كلوب يكشف عن مرشحه للقب دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ​ليفربول​ الانكليزي عن مرشحه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.



وقال كلوب لصحيفة الغارديان:" بالنسبة لي ​يوفنتوس​ كان الفريق المفضل لحصد لقب دوري الأبطال قبل بداية الموسم، ولكني لست أفهم لماذا ليسوا في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط".

وأضاف:" قائمة اليوفي أفضل قائمة رأيتها في حياتي، بالإضافة إلى وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية".

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وتابع:" بايرن ميونيخ أيضًا فريق جيد، باريس سان جيرمان فريق لا يصدق على الإطلاق، كما لا يمكنك أبدًا استبعاد برشلونة أو مانشستر سيتي".

وواصل:" من المبكر الحديث عن الدور الذي يمكننا الوصول له، لكن حالياً لا افكر في الامر، علينا التركيز على مواجهة اتلتيكو مدريد".

وأتم:" هناك العديد من الفرق القوية الموجودة بالبطولة، لذا علينا القتال للوصول الى هدفنا".