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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جائزة جديدة في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن تقديم جائزة رجل المباراة، اعتبارًا من مواجهات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتستعد عجلة دوري الابطال للدوران من جديد، غداً مع دور الـ16، بمواجهة ليفربول حامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وسيضع اليويفا 9 مراقبين تقنيين لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة خلال دور الـ16، أبرزهم إيتور كارانكا وروبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، بالإضافة أيضًا لـ روبي كين مهاجم منتخب أيرلندا وتوتنهام سابقًا، وكذلك فيل نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، ومدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت.
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