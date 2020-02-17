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جائزة جديدة في دوري الابطال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جائزة جديدة في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (​اليويفا​)، عن تقديم ​جائزة رجل المباراة​، اعتبارًا من مواجهات دور الـ16 لبطولة .

وتستعد عجلة ​دوري الابطال​ للدوران من جديد، غداً مع دور الـ16، بمواجهة حامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيضع اليويفا 9 مراقبين تقنيين لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة خلال دور الـ16، أبرزهم إيتور كارانكا وروبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، بالإضافة أيضًا لـ روبي كين مهاجم منتخب أيرلندا وتوتنهام سابقًا، وكذلك فيل نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، ومدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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