شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: فايلر "جامد" بالحكام واسألوا أفريقيا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قوى بالحكام.

أضاف مرتضى منصور خلال جلسته مع اللاعبين في فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" "فايلر جامد بالحكام".

تابع رئيس الزمالك:" سيبوكم من فايلر دا جامد جدا لكن بالحكام وأنا قولت قبل ذلك أعطونى حكم عادل والزمالك لن يخسر أي بطولة والدليل بطولات الزمالك القارية في أفريقيا أكثر من المحلية".

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اكمل مرتضى منصور رسالته للاعبى الزمالك:" أنتوا لاعبون رجالة وذاهبين إلى الإمارات للفوز على الأهلى وتبليغه رسالة أن انتصاراته المحلية بالحكام".

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.