شكرا لقرائتكم موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فاروق، مقدم برنامج "البريمو" على قناة "تن"، الموقف النهائي لرمضان صبحي، لاعب الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال فاروق فى برنامجه: "رمضان يعاني من خلفية ولكنه تعافي مؤخراً ولكن أعتقد أن فايلر لن يغامر به فى التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن المباراة صعبة للغاية وبها ضغوطات كبيرة".

وأضاف: "من المؤكد أن يقوم فايلر بإشراك رمضان صبحي فى جزء من المباراة، وسيكون على دكة البدلاء بسبب عودته مؤخرًا من الإصابة".