اخبار الرياضه

موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فاروق، مقدم برنامج "البريمو" على قناة "تن"، الموقف النهائي لرمضان صبحي، لاعب الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال فاروق فى برنامجه: "رمضان يعاني من خلفية ولكنه تعافي مؤخراً ولكن أعتقد أن فايلر لن يغامر به فى التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن المباراة صعبة للغاية وبها ضغوطات كبيرة".

وأضاف: "من المؤكد أن يقوم فايلر بإشراك رمضان صبحي فى جزء من المباراة، وسيكون على دكة البدلاء بسبب عودته مؤخرًا من الإصابة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا