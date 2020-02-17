شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلى مش "بعبع" والزمالك هيكسبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريق الأهلى ليس مرعبا موضحا أن الفريق الأبيض سينتصر عليه في لقاء السوبر المحلى المقرر له الخميس المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

أضاف مرتضى منصور خلال جلسته مع اللاعبين في فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" الأهلى ليس بعبعا والزمالك سيفوز عليه في السوبر كما فعل ذلك في وقت سابق".

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.