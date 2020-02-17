شكرا لقرائتكم رئيس لجنة مباراة السوبر: متبقي 40% من تذاكر الزمالك بمدرجات محمد بن زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، عن توافر 40% من تذاكر جماهير الزمالك قبل موقعة القطبين المرتقبة على ملعب "محمد بن زايد".

وقال رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك بها نحو 40% مدرجات خاوية ومتاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن".

ونفى العريفي الشائعات التي ترددت حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك تسببت في تعطيل عملية بيع التذاكر لمحبي الفارس الأبيض في الإمارات.

وكشف العريفى، عن هدايا ثمينة لجماهير القطبين على هامش القمة المنتظرة فى ملعب "محمد بن زايد".

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وقال:"رصدنا ثلاث سيارات من طراز نيسان، و100 هتاف نقال وجهاز أى باد، وهذا أقل شيء يقدمه مجلس أبوظبى للجماهير المصرية".

وأضاف العريفي فى تصريحاته: "نعد بأن يوم كأس السوبر سيكون استثنائياً ويترك ذكرى سعيدة للجميع وينتهي بشكل طيب".