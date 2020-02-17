شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: فايلر لو أشرك كهربا في السوبر يبقى "غشيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الأهلى الزمالك الأسبق إن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر في السوبر المحلى أمام الفريق الأبيض يعد مجازفة خطيرة نظرا للضغوط الكبيرة التي سيتعرض لها "الفولت" في المباراة.

أضاف عبد العال في تصريحات لـ "الخليج 365" أن كهربا من المتوقع تعرضه للسباب من جماهير الزمالك الأمر الذى يؤثر على معنويات اللاعب ومن شأنه عدم تقديم أداء جيد المبارة.

تابع نجم الأهلى والزمالك الأسبق:" فايلر لو شارك كهربا في مباراة السوبر يبقى غشيم وهيخلص عليه".

Advertisements

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.