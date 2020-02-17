شكرا لقرائتكم كهربا يعلن خطبته على شقيقة زوجة الفنان حمدى الميرغنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى خطبته من شقيقة زوجة الفنان حمدى الميرغنى.

وأشار كهربا إلى خطيبته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعلامة "الدبلة".

Advertisements

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.