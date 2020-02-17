شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: عواد لو لعب حارس مرمى في السوبر يبقى كارتيرون أعمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض كان له دورا بارزا في تتويج الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي موضحا أن الحارس يقدم مستوى جيد خلال الفترة الماضية.

أضاف عبد العال في تصريحات لـ "الخليج 365":" أبو جبل يجب أن يشارك أساسيا في مباراة السوبر المحلى ولو عواد لعب مكانه يبقى أعمى".

أشار نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن أجاى سيكون من الأوراق الرابحة للمارد الأحمر بينما المغربي أشرف بن شرقى سيرجح كفة الأبيض.

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ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.