شكرا لقرائتكم توخيل يوضح موقف مشاركة نيمار أمام دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن البرازيلي نيمار ربما سيلعب ضد بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في الضلوع.

ولم يشارك نيمار في تعادل سان جيرمان 4-4 مع مستضيفه أميان هذا الأسبوع عندما أراح توخيل بعض اللاعبين.

وأضاف المدرب الألماني :إنه هنا وسيتدرب ولو سار كل شيء على ما يرام سيلعب . لأن بالنسبة لنا فمشاركته تغير كل شيء وأتمنى أن يلعب.

وودع سان جيرمان البطولة من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم ويأمل في ترك بصمته على البطولة.

وقال توخيل :نيمار يغير كل شيء لأن عندما يلعب نملك الكفاءة والثقة والقدرة على أن نكون حاسمين، هذا يغير كل شيء. لأن عندما لا يلعب فنحن لا نملك لاعبا آخر بهذه الكفاءة لتعويضه.

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ويحتاج توخيل، الذي درب دورتموند لمدة موسمين قبل الانتقال إلى باريس، إلى خطة لإيقاف هجوم الفريق الألماني الرائع الذي أحرز 22 هدفا في خمس مباريات في الدوري هذا العام.

وأضاف قبل المباراة باستاد سيغنال إيدونا بارك :من الضروري أن نلعب بثقة في هذا الملعب وأمام هذه الجماهير وهذا المنافس لأن بدون ذلك لن نتمكن من النجاة. نملك الروح لتجاوز المواقف الصعبة والتأقلم مع السيناريو الصعب. هذا هو المفتاح.

ويقع سان جيرمان تحت ضغط كبير لتقديم شيء حقيقي في البطولة بعدما أنفق أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين على مدار المواسم القليلة الماضية من أجل حصد اللقب.

وكاد أن يبلغ دور الثمانية في الموسم الماضي لكنه ودع البطولة أمام مانشستر يونايتد بسبب هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال توخيل :عندما تخسر ثلاث مرات في دور الستة عشر وتبلغه للمرة الرابعة يكون من الواضح أن الوضع ليس متشابها. كل عام له قصته الخاصة وربما علينا تقبل ذلك في الرياضة.

