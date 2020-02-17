عودة سلبية لكلايسترز بخسارة أمام موغوروسا في دورة دبي

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خسرت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز مباراتها الأولى بعد عودتها عن الاعتزال، وذلك بسقوطها الإثنين بمجموعتين دون رد أمام الإسبانية غاربيني موغوروسا في انطلاق دورة دبي الدولية لكرة المضرب.

وحسمت موغورسا المصنفة 16 عالميا المباراة لصالحها بنتيجة 6-2 و7-6 (8-6)، لتحرم كلايسترز المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من تحقيق عودة إيجابية الى ملاعب الكرة الصفراء التي غابت منها العام 2012.

وكانت موغوروسا المتوجة بلقبين كبيرين (رولان غاروس الفرنسية 2016 وويمبلدون الإنكليزية 2017)، قد خسرت الشهر الماضي المباراة النهائية لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الأميركية صوفيا كينن (21 عاما) التي أحرزت باكورة ألقابها في بطولات الغراند سلام.

وأعلنت كلايسترز، وهي أم لثلاثة أولاد، مطلع شباط/فبراير تقديم موعد عودتها الى الملاعب، والتي كانت متوقعة في آذار/مارس المقبل. وكانت اللاعبة تخطط بداية للعودة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن تعرضها لإصابة في الركبة خلال التدريبات أرغمها على تغيير مخططاتها.

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واتخذت كلايسترز قرار الاعتزال النهائي في العام 2012، بعد مسيرة توجت خلالها بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010).

وخاضت كلايسترز أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى الى جانب ألقابها الأربعة، وأصبحت عام 2009 في فلاشينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 تتوج بلقب كبير بعد وضعها مولودا.

واعتزلت البلجيكية مباشرة بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز 2012 حين ودعت من الدور الثاني. وكان هذا الاعتزال الثاني في مسيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول.